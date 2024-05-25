تنزيل ببجي موبايل PUBG Mobile أحدث إصدار متوفر على أندرويد وآيفون.. ساعد أصدقائك واكتسح الخصوم

حتى يتمكن جميع اللاعبين من تنزيل ببجي موبايل على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المختلفة، يجب عليهم اختيار الطريقة الموثوقة التي تمكنهم من ذلك، حيث تكثر الطرق المتوفرة على الإنترنت، والتي تشير أغلبها إلى عمليات النصب والاحتيال، وإلى بث الفيروسات إلى الهواتف، لذا يمكنكم اتباع السطور القادمة حتى يتم تنزيل اللعبة بشكل مضمون وآمن على الهاتف.

خطوات تنزيل لعبة ببجي موبايل على الهاتف

بعد أن تتمكن من معرفة خطوات تنزيل ببجي موبايل وتقوم باتباعها بشكل صحيح، لن تواجه أي صعوبة أثناء عملية التثبيت، حيث قد يواجه البعض صعوبة اثناء تنزيل اللعبة، مما يمنعهم من عدم تثبيتها على الهاتف والانتقال إلى ألعاب أخرى، لذا تعد خطوات التنزيل عبارة عن الآتي:

أولا انتقل إلى جوجل بلاي أو آب ستور حسب نوع هاتفك.

بعد ذلك عليك بالضغط على زر التثبيت.

انتظر قليلا لكي تنتهي العملية السابقة.

بعد ذلك عليك بالضغط على اللعبة حتى يتم تشغيلها.

بعد ذلك عليك بالضغط على اللعبة حتى يتم تشغيلها. قم بإنشاء حساب لكي تتمكن من بدء مباراة مع الأصدقاء من خلال القيام بدعوتهم، أو مع فريق آخر يتم اختياره من قبل اللعبة.

مميزات لعبة ببجي

داخل لعبة ببجي يمكن العثور على الكثير من المميزات الرائعة، وتلك المميزات هي التي ساعدتها في تحقيق نجاحات كبيرة وشهرة واسعة منذ طرحها إلى الجميع، لذا من ضمن المميزات هي كالآتي: