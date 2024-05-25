ما هي خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية؟

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لجميع المستفيدين والتي يتم استخدامها قبل صرف الدعم لمعرفة قيمة الإيداع بشكل دقيق، حيث تعد تلك الخدمة واحدة من الخدمات التي تتم إلكترونيا بشكل كامل لتقدير الدعم ومقارنته مع المبلغ الذي يتم إيداعه بالفعل علما بأن قيمة الدعم مختلفة من أسرة لأخرى وفقا للعديد من المعايير.

خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية

يتم استخدام الحاسبة الالكترونية من خلال إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة ومن ثم الحصول على أقرب تقدير للدعم المقرر إيداعه في الدفعة المقبلة بالريال السعودي، حيث تتم عملية الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن. النقر على تبويب حاسبة الدعم. إدخال جميع البيانات المطلوبة. تحديد التصنيف أما مستقبل أفضل و رب الأسرة. انقر زر احسب الدعم. بعد ذلك يتم عرض قيمة المبلغ المقرر صرفه في موعد الصرف المعلن عنه.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

يجري برنامج حساب المواطن دراسة الأهلية للمستفيدين بشكل دوري لتحديد فئة المؤهلين للصرف خلال الدفعة المقبلة، ويتم الاستعلام عن الأهلية من خلال اتباع الخطوات التالية: