عيد الأضحى المبارك.. أسعار الأضاحي في تونس.. السعر والعمر

تزامنًا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، بدأ العديد من الأشخاص يتساءلون عن أسعار الأضاحي في دولة تونس، حيث إن هذا العيد من أكثر المناسبات الوطنية التي يمر بها العديد من المسلمين على مستوى العالم، بالإضافة إلى أن السعر يختلف وفقًا للعمر الراغب في شراءه، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كم تكلفة الأضاحي في تونس 2024

جاءت أسعار الأضاحي داخل دولة تونس، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وفقًا للعمر والوزن، كما على النحو التالي:-

وصلت متوسط سعر الأضاحي من الخرفان إلى 1500 دينار تونس.

ليُسجل سعر الخروج عمر 6 أشهر إلى 12 شهر من 600 إلى 1000 دينار تونسي.

بينما بلغ سعر الخروج كبير السن ويصل عمرة لعام ونصف من 1500 دينار إلى 2200 دينار تونس.

موعد عيد الأضحى في تونس

لم يتم تحديد الموعد الرسمي لعيد الأضحى داخل دولة تونس، لكن وفقًا للتوقعات التي تم نشرها مؤخرًا، فإنه من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، بما توافق وقفة عرفة يوم 9 من شهر ذي الحجة 1445، على أن تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك إلى 4 أيام متواصلة، وفقًا لما تُشير عنه المؤشرات الفلكية الأولية، ومع ذلك فإنه لم يتم تحديد الموعد الرسمي بعد، وجاري العمل في الوقت الحالي على تحديده، لكي يتعرف عليه الجميع.