رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني بالإسم ورقم الجلوس moe.gov.eg

يس خالد تاريخ النشر
رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني بالإسم ورقم الجلوس moe.gov.eg
نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالإسم ورقم الجلوس 

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في شتى المحافظات المصرية عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 ،التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الأخيرة بعد أن أنهى الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 يوم الأربعاء ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024  الترم الثاني .

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص رابط للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 بالإسم ورقم الجلوس ، تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وإليكم خطوات الإستعلام ….

  • زيارة الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • اختر مرحلة التعليم الثانوي.
  • ادخل السنة الدراسية 2024.
  • حدد الصف الدراسي الثاني.
  • ادخل رقم جلوس الطالب واسمه ثلاثي.
  • اضغط على أيقونة “استعلام”.
  • سوف تظهر أمامك  نتيجة أمامك الطالب بدرجاته في جميع المواد .
  • في حالة عدم ظهور نتيجة الطالب يرجى التواصل مع إدارة المدرسة .

خريطة توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

ويبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة عن خريطة توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024، والتي جاءت كالتالي:

  • مادة اللغة العربية من 50 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى من 40 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية من 30 درجة.
  • مادة الرياضيات تكون من درجة 40 درجة.
  • مادة الكيمياء من 20 درجة.
  • مادة الفيزياء من 20 درجة.
  • مادة الأحياء من 20 درجة.
  • مادة التاريخ من 20 درجة.
  • مادة الجغرافيا من 20 درجة.
  • مادة الفلسفة من 20 درجة.
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يس خالد

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