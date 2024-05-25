الدينار الكويتي بكام؟.. سعر الدينار أمام الجنيه في تعاملات اليوم السبت 25 مايو 2024

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25 مايو 2024 في البنوك العاملة بمصر، فضلاً عن أنه سجل داخل بنك القاهرة نحو 153.81 جنيهًا للبيع، بينما الشراء وصل لـ152.88 جنيه، إضافة إلى الأسعار تختلف وفقًا لأخر تحديث للعملات على مدار اليوم، ويمكنك التعرف عليها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه

ووفقًا لأخر تحديث لسعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في تعاملات اليوم السبت 25 مايو 2024، فجاءت على النحو التالي:-

وصل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي لـ 153.81 جنيهًا للبيع، و152.74 جنيهًا للشراء.

في حين استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 153.81 جنيهًا بيع، و153.55 جنيهًا شراء.

هذا وأن سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية بلغ في تعاملات اليوم السبت لنحو 153.81 جنيهًا للبيع و148.36 جنيهًا للشراء.

إضافة إلى وصول سعر الدينار الكويتي داخل بنك القاهرة سجل 153.81 جنيهًا بيع، و152.88 جنيهًا شراء.

تحديث أسعار الدينار الكويتي اليوم

ويمكن التعرف على أسعار الدينار الكويتي في تعاملات اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024 داخل البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-