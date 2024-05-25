شوف نتيجتك الآن قبل أي حد.. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية والثالثة 2024 بالعراق عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية والثالثة 2024 بالعراق، تعيش الطلاب والطالبات في الرصافة الثانية والرصافة الثالثة حالة من الترقب المشحونة بالتوتر والحماس، في انتظار إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024، بعد أن قامت بعض المديريات التربوية بالإعلان عن نتائج الامتحانات في الأيام القليلة الماضية، تنتظر الآن هؤلاء الطلاب والطالبات بفارغ الصبر النتائج الخاصة بهم، تتسابق الأفكار في عقولهم، محملة بالآمال والتطلعات نحو مستقبل مشرق، حيث تؤكد المصادر في وزارة التربية والتعليم العراقية عن قدوم نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بمظهر مشجع، إذ نجح مئات الآلاف من الطلاب في اجتياز الامتحانات الوزارية بنجاح.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثانية والثالثة 2024 بالعراق

للطلاب وأولياء الأمور في محافظتي الرصافة الثانية والثالثة، يُعلن المسؤولون في المديريات العامة للتربية أنهم سيُقدمون نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024 بشكل إلكتروني في الساعات القليلة القادمة، وهذا لتسهيل الوصول إليها على الجميع، يمكن للتلاميذ القيام بالخطوات التالية للاستعلام عن النتائج:

الدخول إلى موقع “نتائجنا” الإلكتروني.

النقر على قسم “نتائج السادس الابتدائي”.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها التلميذ.

الضغط على الزر المعني بتنزيل الكشوف المتاحة أمام اسم المحافظة.

تحميل كشوف نتائج الناجحين.

نتائج السادس الابتدائي الرصافة الثالثة دور أول

من المتوقع أن يتم اعتماد نتائج الرصافة الثالثة من قبل مدير تربية رصافة 3 في اليوم الحالي أو في اليوم القادم على أبعد تقدير، يأتي هذا التوقيت المتوقع نتيجة للعدد القليل نسبيًا للطلاب مقارنة بالمديريات الأخرى، مما يجعل عملية إعداد وظهور النتائج أسرع وأكثر وضوحًا.

من المتوقع أن تكون النتائج متاحة عبر جوجل درايف على الإنترنت، مما يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بسهولة، يمكن للطلاب البحث داخل الملف الخاص بمدرستهم باستخدام الاسم للعثور على درجاتهم، حيث ستكون جميع الدرجات متاحة للعرض.