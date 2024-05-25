بالرقم الامتحاني… استعلم عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول صلاح الدين 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول صلاح الدين 2024، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العراقية مما أثار اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ويجب أن يحصدوا أعلى الدرجات التي سوف تؤهلهم إلى مرحلة دراسية أخرى، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 صلاح الدين……

نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 صلاح الدين

تنهي وزارة التعليم العراقية الجدل الذي تتداوله عدد كبير من المواقع الالكترونية، بشأن ظهور نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول 2024 صلاح الدين في مواقع الكترونية أخرى، وتؤكد أن النتائج سوف تكون متاحة فقط إما على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا العراقي، وأشار مصدر مسؤول بالوزارة مؤكداً أنه تم الإنتهاء من رفع نتائج الطلاب على الموقعين السابق ذكرهم ولا صحة لما يتنم تداوله بشأن ظهور النتيجة في أي موقع آخر، وتقدم بخالص التهاني للطلاب الناجحين متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة، وإليكم خطوات الإستعلام …..

استعلم عن نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول صلاح الدين 2024