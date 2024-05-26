تردد ناشيونال جيوغرافيك عرب سات وياه سات احداثيات 2024 

تندرج قناة ناشيونال جيوغرافيك ضمن قائمة قنوات التلفاز المجانية المحتوى التي تبث عبر العديد من الأقمار الصناعية لتقديم محتوى مميز خاص بعلوم الطبيعة البرية والابتكارات المميزة و الاختراعات والمغامرات في أعماق البحار وعلى قمم الجبال وفي الغابات الاستوائية والجليد، حيث تقدم القناة تجارب ممتعة لأشهر الباحثين والمكتشفين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

يمكن متابعة برامج القناة لحظة بلحظة والاستمتاع بالمحتوى المجاني دون أي رسوم من خلال الترددات التالية، علما بأن القناة ناطقة باللغة العربية وذلك بعد أن كانت بداية البث باللغة الشامية، لاسيما أن ذلك التحويل تسبب في تحقيق الملايين من المشاهدات والنجاح والاستحواذ، وفيما يلي نوضح التردد الأحدث:

تردد القناة : 11804.

اتجاه الاستقطاب: أفقي – Horizontal

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة البث: SD.

تردد ناشيونال جيوغرافيك ياه سات

حرصت إدارة القناة التي تبث من داخل أبوظبي على تقديم بث خاص بالقمر الصناعي ياه سات لضمان التواجد في جميع أرجاء الوطن العربي بجودة عالية، ويتم الاستقبال من خلال استخدام احداثيات الضبط التالية:

تردد القناة : 11938.

اتجاه الاستقطاب: أفقي-Horizontal

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

فيما يلي نوضح أسماء أشهر البرامج التي تعرض على شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك على مدار الأسبوع: