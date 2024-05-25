تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية اناقلة لمباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

شهدت محركات البحث عبر جوجل اهتمامًا واسعًا من المواطنين ومحبي كرة القدم بالبحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024 حيث تعتبر هذه القناة من القنوات الفضائية البارزة التي تقدم محتوى رياضي بجودة عالية وصورة واضحة كما تهتم القناة بنقل جميع المباريات المحلية والعالمية، ما يجعلها وجهة رئيسية لعشاق الرياضة بالإضافة إلى ذلك، توفر القناة استوديو تحليلي عقب كل مباراة، لتلبية رغبات المتابعين في الحصول على تحليل مفصل وشامل للأحداث الرياضية.

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية

تُعتبر قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات الفضائية المجانية التي تبث أهم المباريات دون أي رسوم أو اشتراكات شهرية تحظى القناة بشعبية كبيرة بفضل جودة بثها والمحتوى الرياضي المتميز الذي تقدمه لضبط القناة ومتابعة المباريات، يمكن استخدام التردد الأرضي UHF32، مما يتيح للجمهور الاستمتاع بالبث المباشر بأفضل جودة ممكنة.

تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات

لمتابعة المباريات والبرامج الرياضية، يمكن للمشاهدين ضبط أجهزة الاستقبال على تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات: 10853، مع استقطاب أفقي H، ومعدل ترميز 27500 وتتمتع القناة بجودة عرض HD، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استقبال القناة عبر التردد الأرضي UHF32 لمشاهدة المحتوى الرياضي مباشرة. توفر قناة أون تايم سبورت تغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمحبي الرياضة.

موعد مباراة الاهلي والترجي

يلتقي مساء اليوم السبت فريقا الاهلي المصري والترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة الخامسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.