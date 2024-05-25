فاضل كام يوم.. موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024 ورابط الاستعلام برقم الهوية

يريد الألف من المستفيدين معرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024 وهل هناك تبكير مثل الأشهر الماضية، كما يرغب البعض في معرفة قيمة مستحقات حساب المواطن لأن هناك أخبار متداولة أن المسؤولين يقومون بصرف زيادة جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تكشف الصفحة الرسمية لحساب المواطن عن كل الاخبار الجديدة ولم تكشف عن صرف زيادات جديدة وحتى الآن وهذا ما يدل على أن الأخبار المنتشرة على المواقع والصفحات مجرد تكهنات لا صحة لها

يعد برنامج حساب المواطن من أهم المساعدات النقدية المستفيد منها عدد كبير من المواطنين ويحصلون عليها بشكل شهري دون أي انقطاع ولكن بالشروط المعلن عنها من الجهة المسؤولة، حيث يعمل هذا البرنامج على تحسين معيشة الأسر السعودية لتلبية كافة الاحتياجات، ترقبوا معنا الفقرات التالية لنتعرف سوياً على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 79 يونيو 2024

العد التنازلي بدأ على عملية إيداع صرف مستحقات الدفعة 79 من برنامج حساب المواطن، وقد كشفت الجهة المسؤولية أن نتائج أهلية الدفعة 79 قد تم صدورها ولن يتبقى سوى عملية الإيداع والتي تتم خلال الأيام القليلة القادمة لكي يتم صرف المستحقات في موعدها المحدد دون أي تأجيل، وحسب التصريحات بأن يوم الإثنين الموافق 1 من يونيو 2024 موعد صرف الدفعة 79 من حساب المواطن وتستمر عملية الصرف حتى يوم الخميس الموافق 13 من يونيو 2024.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن 1445

بالخطوات يمكنكم معرفة كل المستجدات حول الدعم النقدي السعودي حسالب المواطن ومعرفة قيمة المستحقات وموعد إيداع الدفعة الجديد من خلال الضغط على الرابط التالي