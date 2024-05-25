لينك إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 في العراق

في الوقت الحالي، تشهد محركات البحث زيادة كبيرة حول استخراج نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراق، فضلاً عن أن هناك البعض قام بالإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي، بما يسمح لجميع الطلبة والطلبات بالتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، ويمكنك استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد إعلان محافظات السادس الابتدائي دور أول العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن باقي المحافظات سيتم إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور عنها بالترتيب، في إطار أن يتعرف كل طالب وطالبة على معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى فتح باب الاعتراضات أمام جميع الطلبة المتضررين لإعادة النظر في نتائجهم مرة أخرى، حتى يتمكنوا من الحصول على كافة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة.

خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول في العراق

وجاءت خطوات القيام بالاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-