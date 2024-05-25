“أحدث بيانات الاستقبال” تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات 2024

تندرج قناة ناشيونال جيوغرافيك ضمن قائمة القنوات التلفزيونية الأساسية المثبتة بداخل المنازل في الوطن العربي، لأهمية القناة في عرض محتوى جذاب ومميز وشيق ونادر يخص علوم الطبيعة والجيولوجيا والحيوانات البرية والأفلام الوثائقية والتاريخ والاكتشافات والابتكارات وأسرار ما تحت البحار وغيرها من برامج ذكية مسلية نجحت في استقطاب الملايين من المشاهدات، هذا بالإضافة إلى حرص القناة على تقديم البث بأعلى التقنيات.

تردد ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي نايل سات HD

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى مميز ومسلي يناسب جميع الفئات العمرية خاصة محبي الحيوانات والأسماك ومتابعة الحياة البرية واكتشاف المزيد من التفاصيل الدقيقة والمعلومات الغنية التي تشبع شغف محبي الطبيعة، وتبث القناة محتواها بأعلى التقنيات وذلك من خلال احداثيات الضبط التالية:

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي نايل سات SD

في حال تعذر استقبال البيانات السابقة يتم استخدام الاحداثيات التالية لاستقبال القناة بجودة أخرى:

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشفير: بدون تشفير.

خطوات استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك

لإجراء عملية التثبيت اليدوي القناة دون الحاجة إلى وجود مسؤول أو مهندس متخصص يتم اتباع الخطوات التالية: