بصيغة PDF.. رابط نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين 2024 الدور الاول بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

بعد الكشف عن صدور النتائج بدأت عمليات البحث تتزايد حول رابط نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين 2024 الدور الأول، لقد اعتمدت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج السادس الابتدائي محافظة صلاح الدين، مما كشفت الوزارة عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، وقد تم التواصل معهم وتهنئتهم من قبل قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم،

مازالت عمليات رفع نتائج السادس الابتدائي لعموم محافظات العراق مستمرة عليه أن تنتهي عملية الرفع نهاية هذا الأسبوع وقبل حلول شهر يونيو المقبل، لقد أدى الآلاف من الطلبة والطالبات اختبارات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، وكانت فترة الامتحانات هادئة ومستقرة للغاية، وهذا ما جعل الطلاب تؤدي ما عليها بشكل أفضل وترتفع نسب النجاح عن السنوات الماضية ترقبوا معنا لمعرفة رابط نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين 2024.

رابط نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين 2024

للإطلاع على كشوفات نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين عليكم الضغط على هذا الرابط موقع نتائجنا. أو زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية. ثم اختر المرحلة التعليمية السادس الابتدائي الدور الاول. تظهر قائمة المحافظات. حدد محافظة صلاح الدين. الضغط على تنزيل. ثم فتح المجلد ومعرفة النتائج.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2024

حالة من الترقب والانتظار يصاحبها شعور بالقلق والتوتر يعيش فيها طلاب السادس الابتدائي في المحافظات العراقية المختلفة التي لم تعلن عن النتائج حتى هذه اللحظة، لكن بشكل تدريجي تبدأ النتائج في الظهور ومن المتوقع أن تظهر نتائج اربيل وبغداد خلال الساعات الماضية، والنتائج المعلن عنها في عدة محافظات تم رفعها بشكل كامل عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وتأخر ظهور النتائج في بعض المحافظات يكون نتيجة لعدم استكمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى الآن لأنها عملية تحتاج إلى الدقة والشفافية لعدم حدوث أي أخطاء في الدرجات وما عليكم سوى الانتظار وفور ظهور النتائج في اي محافظة جديدة ننشر لكم في الحال.