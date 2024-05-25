خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان المطور وأسباب عدم الأهلية للمستفيدين الحاليين والجدد

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أهلية الضمان المطور ضمن قائمة الخدمات الالكترونيه المتاحة للمستفيدين من الدعم بهدف الاستعلام عن الأهلية والتحقق من الصرف في الموعد المحدد، لاسيما أن هناك مراجعة دورية تتم في نهاية كل شهر ميلادي على أساسها يتم تحديد تلك الأهلية والتي تأتي إما بتصنيف مؤهل الصرف أو غير مؤهل للصرف.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن أهلية الضمان المطور حتى يتمكن المستفيدين الحاليين والمستفيدين الجدد من معرفة القبول أو الرفض للدفعة القادمة، ويتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إدخال بيانات الدخول المتمثلة في اسم المستفيد وكلمة المرور. النقر على تبويب برامج الدعم. اختيار الضمان الاجتماعي المطور. النقر على تبويب الأهلية والاستحقاق. الضغط على “استعلام”. بعد ذلك سوف تلاحظ ظهور نافذة مستقلة بها تفاصيل دورة الأهلية للدفعة المقبلة وهي الدفعة 30.

أسباب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

سابقا أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أسباب ظهور تصنيف غير مؤهل في الضمان الاجتماعي، ومن بين تلك الأسباب ما يلي: