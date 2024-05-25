هل سيتم تغيير موعد إيداع معاش الضمان المطور لشهر يونيو 2024؟ الموارد البشرية توضح

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد إيداع معاش الضمان المطور لشهر يونيو الدفعة رقم 30، فقد استقبلت الوزارة العديد من التساؤلات حول موعد الإيداع خاصة بعد مراجعة التقويم الميلادي واكتشاف وجود تعارض في الصرف بين يوم السبت العطلة الأسبوعية وبين بداية الشهر الميلادي الموعد الأساسي لصرف الدعم.

موعد إيداع معاش الضمان المطور لشهر يونيو 2024

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تاريخ صرف الدعم الخاص بشهر يونيو من برنامج الضمان الاجتماعي وهو ما يوافق يوم الأحد المقبل ثاني أيام شهر يونيو الميلادي 2024 والذي يوافق تاريخ 25 من شهر ذي القعدة الهجري وذلك بالترحيل لمدة يوم واحد فقط بسبب التعارض، فسابقاً قد أشارت الوزارة إلى تطبيق قرار الترحيل في حال إن صادف موعد الصرف يوم السبت، بينما يتم تطبيق قرار التبكير في حال إن صادف الصرف يوم الجمعة.

المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج الضمان الاجتماعي لتحقيق الحياة الكريمة المواطن السعودي إثر التقلبات الاقتصادية وغلاء الأسعار الذي شهدته المملكة العربية السعودية الأعوام الماضية، ويحقق ذلك البرنامج العدالة الاجتماعية في ضمان حصول جميع المواطنين السعوديين على الحد الأدنى من المعاش شهريا لضمان شراء المستلزمات الأساسية شهرياً، ويوجه الدعم لكلا من: