اطمن هتصرف قبل عيد الأضحى.. موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 بالزيادة 15%

ترقب كبير من أصحاب المعاشات لصدور موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 لأن الصرف من المقرر أن يكون قبل حلول العيد وهل هناك زيادة جديدة على المعاشات بمناسبة العيد، هناك تساؤلات كثيرة يود الكثير معرفة اجابتها لأن هناك بعض الصفحات تنشر مثل هذه الخبر، ولذلك تحرص هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تتابع بشكل دوري وتقدم المعلومات الكافية التي يبحث عنها المواطنين، والحقيقة أن لا يوجد أي زيادة جديدة سوى الزيادة الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة بقيمة 15%، وأن مستحقات الشهر يحصل عليها أصحاب المعاشات في موعدها الرسمي دون أي تأجيل نظراً لظروف المواطنين واعتمادهم الكلي على المعاش لسد الاحتياجات الأساسي، خلال متابعة حضراتكم التقرير التالي سوف نوضح لكم موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

لقد وصل إجمالي المستفيدين من من معاشات التأمينات الاجتماعية نحو 13 مليون مستفيد، كما أصدرت مجلس الوزراء الأشهر الأخيرة قرار رسمي بزيادة المعاشات بقيمة 15% وتم تطبيق هذا القرار بدايةً من صرف معاشات مارس الماضي،

حيث جاءت هذه القرارات حسب التوجيهات الرسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين دخل أصحاب المعاشات ورفع العبء عنهم في ظل ارتفاع الأسعار، ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف المعاشات يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 وتستمر فترة الصرف لمدة 6 أيام متتالية حتى يوم الخميس 6 من يونيو 2024، على أن يحصل أصحاب المعاشات على المستحقات بكل سهولة من خلال

البريد المصري.

البنك الأهلي والبعض المختلفة.

من خلال ماكينات atm الصراف الآلي.

أو من خلال فوري.

الاستعلام عن معاشات شهر يونيو 2024

أتاحت الحكومة فرصة لأصحاب المعاشات فرصة للاستعلام الإلكتروني للحصول على ادق التفاصيل بكل سهولة من خلال اتباع مايلي:.