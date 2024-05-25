صدور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول صلاح الدين 2024 محافظات العراق

كشفت مديرية التربية العراقية في محافظة صلاح الدين الأيوبي، عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول فى مختلف المدارس التابعة للمحافظة، إضافة إلى أن ذلك جاء بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي شملت كافة أوراق الإمتحانات الطلابية، بالإضافة إلى أعمال رصد الدرجات التي تمت تحت مراقبة دقيقة وشاملة لجميع الطلبة والطالبات بما يسمح لهم في معرفة الدراجات التي تم الحصول عليها، وفقًا لتأديتهم للإمتحانات.

نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين

وقامت مديرية التربية في محافظة صلاح الدين بنشر جميع الكشوفات الخاصة بنتيجة السادس الابتدائي الدور الأول، ونشر الدرجات الخاصة بكافة الطلبة والطالبات، ليتم العمل على معرفة هذه النتيجة، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

عليك التوجه إلى موقع نتائجنا الرسمي.

بعدها يتم اختيار المديرية التابع لها الطالب في العراق.

على أن يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني في حالة الطلب.

بعد ذلك ستتمكن من تنزيل كشوفات نتائج السادس الابتدائي دور أول في محافظة صلاح الدين.

ليتم بعدها معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

باقي محافظات العراق السادس الابتدائي

وجاري في الوقت الحال، في تصحيح جميع أوراق الإمتحانات الخاصة بالنتيجة لمرحلة السادس الابتدائي الدور الأول التي تشمل عدد كبير من الطلبة والطالبات، لتأتي المرحلة التالية، وهي رصد الدرجات التي تتم وفقًا لمراقبة مشددة من قبل الوزارة والمديريات داخل دولة العراق، لكي يتحصل عليها جميع الطلاب بشكل واضح وصحيح.