ثبتها و اتفرج على الماتش.. تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية 2024 على نايل سات الناقلة مباراة الأهلي والترجي

البحث يرتفع كل لحظة عن تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية 2024 التي يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بضبطها على الجهاز من أجل متابعة المحتوى الرياضي الحصري، تمتلك القناة إمكانيات عالية وهذا ما يمنحها حقوق البث الحي المباشر لأهم البطولات الافريقية التي لن تعرض على اي قناة مصرية غيرها، تعمل قناة اون تايم سبورت على مدار 24 ساعة بدون توقف والكثير يفضلونها عن أي قناة رياضية،

منذ ان ظهرت القناة وهي تحظى على إعجاب الملايين من الأشخاص كما أنه محل اهتمام من محبي الرياضة والألعاب الرياضية المختلفة وعلى رأسهم كرة القدم، اسم قناة أون تايم سبورت الأرضية تتصدر اليوم محركات البحث بقوة ويرغب الكثير تنزيلها على الجهاز من أجل الاستمتاع بالمواجهة بين الأهلي والترجي، خلال السطور التالية تجدون تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية 2024.

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية 2024

لدى قناة أون تايم سبورت الأرضية إمكانيات عالية وتستخدم جودة عالية لكي تكون الرؤية للمشاهد واضحة دون تشويش أو تقطيع، وهذا ما يجذب الكثير لمتابعة المحتوى الرياضي التي تقدمه القناة، كما أن أون تايم الأرضية تعمل طوال 24 ساعة وتنزيلها يتم بخطوات بسيطة وبشكل مجاني دون أي إشتراك ويأتي ترددها على النحو التالي:.

التردد : 10853.

القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي دوري أبطال أفريقيا

اليوم السبت 25 مايو 2024 يلتقي المارد الأحمر فريق الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي في واحدة من أقوى وأهم المباريات، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام مباراة الفريقين على ارضية ملعب استاد القاهرة الدولي، ويسعى الفريقين لتحقيق الفوز تعويضاً عن التعادل السلبي في مباراة الذهاب، ومن المقرر أن يتم نقل البث عبر أون تايم سبورت الأرضية بصوت المعلق أيمن الكاشف، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 8 مساءً حسب توقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.