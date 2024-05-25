“كشوفات PDF”.. رسميًا نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة صلاح الدين دور أول نتائجنا-ملازمنا

نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة صلاح الدين، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لتربية محافظة صلاح الدين اليوم السبت عن صدور نتائج امتحانات الصف السادس، وجاء هذا الإعلان بعد أقل من ساعة واحدة من الانتهاء من أعمال التصحيح في اللجان المختصة، بات بإمكان الطلاب الآن الحصول على نتائج الدور الأول عبر البحث بالاسم واسم المدرسة التي ينتمون إليها.

نتائج السادس الابتدائي 2024 محافظة صلاح الدين

ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظة صلاح الدين، وأصبح بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية من خلال موقع “نتائجنا”، وهو الموقع الرسمي الذي وفرته وزارة التربية لتسهيل الوصول إلى النتائج إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الإدارات التعليمية. للاستعلام عن النتائج بسهولة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لنتائجنا.

ابحث عن القسم المخصص لنتائج الصف السادس الابتدائي وانقر عليه.

من بين الخيارات المتاحة، اختر الدور الأول لعام 2024.

ستظهر أمامك قائمة بجميع المحافظات العراقية، اختر منها محافظة صلاح الدين.

إذا كانت النتائج قد أعلنت، ستجد أيقونة التنزيل مفعلة، انقر عليها لتحميل النتيجة بصيغة PDF إلى جهازك.

بعد تنزيل الملف، يمكنك استخدام اسم الطالب بالكامل أو رقم المقعد للبحث عن النتيجة.

ستظهر لك النتيجة بالتفصيل، بما في ذلك درجات كل مادة والمجموع الكلي.

موقع وزارة التربية نتائج السادس الابتدائي محافظة صلاح الدين

يمكنك الآن الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظة صلاح الدين عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك باتباع الخطوات التالية: