تسجيل منحة 300 دينار تونس 2024 لجميع المحتاجين والشروط المطلوبة

في ظل الدعم المستمر من قبل حكومة تونس، فقامت مؤخرًا بإطلاق مبادرة لدعم المتعثرين والمحتاجين، للحصول على الدعم الشهري المقدم لهم، حتى أن قيمة الدعم تصل لـ 300 دينار تونس، بما يُساهم بشكل كبير في دعم الأشخاص الأكثر احتياجًا والمتعثرين، في سبيل توفير حياة كريمة وملائمة، ويمكن التسجيل في هذه المنحة إلكترونيًا، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

كيف أسجل في منحة 300 دينار تونس

وتتمثل أبرز خطوات القيام بالتسجيل في منحة 300 دينار تونس أمام جميع الأشخاص المتعثرين والمحتاجين، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب لموقع وزارة الشؤون الإجتماعية.

بعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية وكلمة السر.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم بعدها إختيار منحة 300 دينار تونس.

ملء كافة البيانات المطلوبة والمعنية بطلب القبول في المنحة.

إرفاق المستندات اللازمة للقبو في المنحة.

التأكد من المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب” أو “تأكيد”.

ما هي شروط منحة 300 تونس؟

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية، حددت مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في منحة 300 دينار تونس، كما يأتي:-