PDF موقع نتائجنا.. نتائج السادس الابتدائي العراق صلاح الدين 2024 الدور الاول بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي العراق صلاح الدين 2024، تعتبر نتائج السادس الابتدائي هي محط اهتمام الطلاب والآباء والأمهات من جميع محافظات العراق، حيث يعيش الطلاب خلال هذه الفترة أصعب حالة لأنهم ينتظرون مفاجئات وأخبار ظهور النتيجة من أجل إدخال السعادة إلأى قلوبهم ومعرفة الدرجات والاستعداد لبناء خطط وأحلام جديدة في الانتقال للمراحل التعليمية القادمة،

شوكت نتائج السادس الابتدائي صلاح الدين على الظهور بقرارات رسمية من المديرية التعليمية، ظهرت نتائج السادس الابتدائية في عدة محافظات عراقية منها الكرخ الأولى والثانية والثالثة، كما ظهر النتائج في الرصافة 1 والمثنى وكربلاء ودهوك والسليمانية، وجاري استكمال رفع باقي النتائج لجميع المحافظات العراقية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وعبر التقرير التالي نتعرف سوياً على نتائج السادس الابتدائي العراق صلاح الدين 2024.

نتائج السادس الابتدائي العراق صلاح الدين 2024

أخيراً وبعد فترة من الانتظار والترقب من الطلاب وأولياء الأمور كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة صلاح الدين اليوم السبت 25 مايو 2024 عن اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائي محافظة تربية صلاح الدين الدور الأول للعام الدراسي 2023-2024، وجاري الانتهاء من رفع كشوفات الطلاب الناجحين، لكي يحصل عليها الطلاب بشكل الكتروني بأقل وقت ومجهود، كما يمكن للطلاب الحصول على النتائج ورقياً عند التوجه للمدرسة صباح الغد الأحد الموافق 26 من مايو الجاري 2024 في تمام الساعة 9 صباحاً، ونتوجه بخالص التهنئة للطلاب ومع اطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق الدائم.

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عند فتح المتصفح الخاص هناك بعض الخطوات البسيطة يمكنك اتباعها لاستخراجح النتائج