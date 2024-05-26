link مباشر نتيجة ثالثة اعدادى القاهرة الدور الأول 2024 برقم الجلوس بوابة نتائج مديرية التربية والتعليم فور إعلانها

نتيجة ثالثة اعدادى القاهرة يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة القاهرة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، فهناك الكثير من أولياء الأمور والطلاب في الصف الثالث الإعدادي يبحثون عبر محرك بحث جوجل عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي وكيفية الاستعلام عنها وذلك بمجرد الانتهاء من الامتحانات الأربعاء الماضي، وفيما يلي سوف نستعرض لكم رابط البوابة الإلكترونية للاستعلام عن النتيجة بمحافظة القاهرة من خلال رقم جلوس الطلاب للشهادة الإعدادية العام الدراسي 2024.

موعد نتيجة ثالثة اعدادى القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أنه قد تم التوجيه على جميع الكنترولات الخاصة بتصحيح إجابات الطلاب في الشهادة الإعدادية بضرورة البدء في تصحيح إجابات الطلاب وذلك بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات وسوف يتم في تصحيح أول المواد طبقا لجدول الامتحانات، وبعد انتهاء عملية تصحيح الإجابات وكذلك المراجعة للدراجات سوف يتم اعتماد النتيجة بشكل رسمي من محافظ القاهرة.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

من خلال رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة سوف يتمكن جميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الاستعلام عن النتيجة واستخراجها بمنتهى السهولة وذلك عبر إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ويتم الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال اتباع الخطوات التالية: