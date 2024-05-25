عاجل.. “تم الرفع” نتائج السادس الابتدائي تربية صلاح الدين 2024 عبر موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة صلاح الدين، حيث قامت لجان التصحيح بتسريع عملية رصد الدرجات وتجميع العلامات لجميع الطلاب في مختلف مدارس المحافظة، وتحديد نسب النجاح، وتم اعتماد النتائج من قبل معالي الوزير إبراهيم نامس الجبوري، قبل نشرها إلكترونيًا، ويمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال موقع نتائجنا أو وزارة التربية.

نتائج السادس الابتدائي تربية صلاح الدين 2024

أصبح بإمكان الطلاب الآن الاستعلام عن نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي محافظة صلاح الدين وباقي المحافظات العراقية عبر موقع “نتائجنا”، وهو الموقع الرسمي الذي أتاحته وزارة التربية لتسهيل عملية الحصول على النتائج بشكل إلكتروني، مما يلغي الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات المعنية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بسهولة باتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متصفح الإنترنت وزيارة موقع “نتائجنا”.

بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن قسم “نتائج الصف السادس الابتدائي” وانقر عليه.

من بين الخيارات المتاحة، اختر “الدور الأول لعام 2024”.

ستظهر قائمة بجميع المحافظات العراقية. اختر “الكرخ الأولى” أو “الكرخ الثانية” حسب الاختيار.

في حالة إعلان النتائج، ستصبح أيقونة التنزيل مفعلة. انقر على الأيقونة لتحميل النتيجة بصيغة PDF على جهازك.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية العراقية