طريقة عمل بسكوت القهوة في الخلاط بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل

بسكوت القهوة من المخبوزات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس ويفضل تناولها مع كوب من القهوة الذي يتميز بمذاق شهي، وهو يتميز بشكل الجميل مثل حبات القهوة وله نكهة مختلفة عن المخبوزات الأخرى، فكل ما نحتاج له لعمل البسكويت يتوفر لدينا في البيت مما يجعلنا نقوم بتحضيره بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل بسكوت القهوة اللذيذ بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت القهوة

يتكون البسكويت من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. كوب من السمنة. كوب سكر. ثلاث حبات من البيض. ملعقة صغيرة فانيليا. 2 كوب من الدقيق. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على أسهل طريقة تحضير بسكوت القهوة الدائب بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به القهوة والسمنة ، والبيض، والفانيليا، والسكر ونخفق باستمرار حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بتفرغ الخليط في وعاء ونضيف إليه الدقيق، والكاكاو، والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم بعض المكونات مع بعضها حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة طرية سهلة التشكيل.

طريقة تشكيل بسكويت القهوة

نقوم بتشكيل العجينة إلى قطع بشكل بيضاوي وبحجم متوسط ونضعها في صينية بها ورق خبز، ثم نقوم بعمل خط رفيع بالسكين داخل كل قطعة، ثم يخبز البسكويت على حرارة 180 لمدة 12 دقيقة في فرن ساخن مسبقًا وقد تختلف مدة الخبز على حسب حجم القطع، بعد الخبز نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت يبرد تمامًا، ثم يقدم بألف صحة وعافية.