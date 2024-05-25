“واحد صفر للمارد الأحمر” اتفرج على الماتش من البيت القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي المفتوحة الآن..متابعة اللقاء

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي يبحث عنها الكثيرين خلال الساعات القليلة المقبلة، نظرا لترقب المشاهدين ومشجعي النادي الأهلي للمباراة المقبلة للفريق أمام الترجي التونسي تساءل الكثيرون عن القنوات الناقلة للمباراة والتي سوف نعرض لكم تفصيلها فيما يلي، كما سوف نعرض لكم الترددات الخاصة بها حتى تتمكنوا من تنزيلها بمنتهى السهولة على أجهزة الرسيفر الخاصة بها لتستمتعوا بمشاهدة المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

ترقب مشجعي وعشاق النادي الأهلي المواجهة الحاسمة أمام فريق الترجي التونسي وذلك على أحر من الجمر، فالمباراة ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث أن المشجعين يأملون في فوز النادي الأهلي بالبطولة في نسخة 2024 حتى يضيفها النادي الأهلي ضمن انجازاته ومسيرته الكروية لتكون الفوز رقم 12 بدوري أبطال أفريقيا، وسوف تقوم عدة قنوات فضائية بنقل مباراة النادي الأهلي والترجي عبر شاشتها ومن أهم هذه القنوات ما يلي:

القناة التونسية الأرضية سوف تقوم ببث أحداث المباراة بين الأهلي المصري وكذلك الترجي التونسي بشكل مجاني ودون تشفير.

كذلك قناه أرينا سبورت سوف تقوم ببث مباراة الأهلي والترجي عبر شاشتها وذلك أيضا بشكل مجاني ودون تشفير.

كذلك سوف تعرض قناة ITV الأثيوبية المباراة عبر شاشتها دون الحاجة إلى اشتراك وبشكل مجاني.

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والترجي التونسي على أرض ملعب القاهرة السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024 في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة وسوف يكون الأرض والجمهور لصالح النادي الأهلي حتى يتمكن من تحقيق الفوز كذلك سوف يقوم رب النادي الأهلي وهو المدرب الفريق السويدي مارسيل كولر بتحضير اللاعبين وتوجيههم لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الصعبة رغم الكثير من التحديات التي واجهها اللاعبين بسبب الإصابة التي تعرض لها أكثر من لاعب خلال الفترة الماضية.