بوتكس منزلي ماسك الخميرة الحل السحري للقضاء التجاعيد وتبييض البشرة قبل العيد

الخميرة من أفضل وأحسن المواد الطبيعية التي أثبت فاعليتها على البشرة، وهي تلعب دور مهما في القضاء على التجاعيد وتفتيح البشرة، كما تعمل على ترطيب البشرة والقضاء على الجفاف بشكل عام، وتساعد على تفتيح الوجه بسبب احتوائها على بعض الفيتامينات هامة للحفاظ على نعومة ونضارة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل ماسك الخميرة الطبيعي لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في أسرع وقت.

ماسك الخميرة لتبييض البشرة

سوف نتعرف على مكونات الماسك الطبيعية وهي كما يلي:-

ملعقة من الخميرة.

نصف ملعقة من العسل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخميرة الطبيعي لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نحضر طبق صغير ونضع به جميع المقادير ونقلبهم مع بعض. نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نتخلص من الأتربة والدهون. ثم نقوم بتوزيع الماسك على البشرة ويترك حتى يجف لمدة ساعة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ البشرة أصبحت مشدودة ومتفتحة. نقوم باستخدام الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة أكثر إشراق ونضارة.

فوائد الخميرة للبشرة

تحتوي الخميرة على عناصر هامة مفيدة لصحة البشرة، حيث تعمل على تفتيح البشرة وتقضي على التجاعيد للأبد، وهي تتميز بقدرتها الفعالة في إزالة الدهون المتراكمة داخل المسام الواسعة، كما تعمل على إزالة التجاعيد وتوحيد لون البشرة والقضاء على البثور السوداء وحب الشباب وتجعل البشرة صافية جميلة، وتحافظ عليها من الجفاف وتعمل على ترطيبها بشكل رائع مما يمنح البشرة نضارة ونعومة لا تتوقعيها.