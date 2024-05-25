بدأت حالاً..موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 حاليا استاد القاهرة مشعلل

موعد مباراة الأهلي والترجي يسأل عنها الكثير من مشجعي النادي الأهلي، حيث يستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لمباراته القادمة مع فريق الترجي التونسي، وذلك على أرض استاد القاهرة ضمن مباريات الإياب لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة حاسمة ومصيرية سوف يتحدد على أثرها بطل تلك النسخة من مباريات دوري الأبطال لعام 2024، وفيما يلي سوف نستعرض معكم بالتفصيل موعد مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

يستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لخوض مباراته القادمة أمام فريق الترجي التونسي وذلك في تمام الساعة 8:00 مساء يوم السبت القادم على أرض استاد القاهرة ضمن مباريات إياب دوري أبطال أفريقيا وهي مباراة حاسمة، ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين فريق الأهلي والترجي في مدينة رادس انتهت بالتعادل السلبي وفريق الأهلي يحتاج الفوز بأهداف حتى يحقق الفوز ويضمن تحقيقه للقب والذي سوف يكون النجمة 12 في مسيرته وبطولاته التاريخية

تاريخ مباريات الأهلي والترجي

إذا تحدثنا عن تاريخ مواجهات النادي الأهلي والترجي فقد تقابل من قبل فريق النادي الأهلي والترجي التونسي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وكذلك عام 2018 وكانت المواجهة الأولى لعام 2012 وقد تمكن الأهلي من تحقيق الفوز بعد التعادل هدف مقابل هدف على أرض ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، كما فاز الأهلي أيضاً في رادس وكانت النتيجة هدف مقابل هدف للترجي، وجاءت المواجهة الثانية فريق النادي الأهلي أمام الترجي التونسي عام 2018 وذلك على استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية وخسر المباراة في رادس بعد تحقيق فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للنادي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي ضمن دوري أبطال أفريقيا 2024

بإمكان أي من المشاهدين متابعة كافة مباريات النادي الأهلي ضمن دوري أبطال أفريقيا من خلال متابعة قنوات “بي إن سبورتس” حيث أنها هي الناقل الحصري للدوري وكافة البطولات بمنطقة الشرق الأوسط وكذلك شمال قارة أفريقيا.