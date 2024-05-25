شوكت كشوفات pdf.. الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 ورابط الاستعلام لعموم المحافظات

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، تعتبر منحة الرعاية الاجتماعية من أهم المساعدات العراقية التي تمنحها الحكومة للآلاف من الأسر العراقية، حيث استقبلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبات كثيرة الآونة الأخيرة وقد تجاوز عدد المتقدمين 350 ألف متقدم من بينهم رجال ونساء وطلاب، وحسب التصريحات الاخيرة التي أعلنت عنها هيئة الحماية الاجتماعية أن الإجمالي المستفيدين من الدفعة السابعة ضمن الوجبات الاخيرة لن يتجاوز 70 ألف مستفيد،

وحسب الاحصائيات الاخيرة أن المساعدات المقدمة من وزارة العمل لعام 2023 وصلت إلى 900 ألف مساعدة، ولذلك يشكل هذا الدعم أهمية كبيرة ولن تتوقف عمليات البحث عن موعد اعلان كشوفات النتائج ومعرفة موعد الصرف نظراً للقلق والتوتر التي تعيش فيه الكثير من الأسر، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

مضى وقت طويلة على صدور آخر دفعة من الرعاية الاجتماعية ومن المقرر أن يتم وضع الموازنة المالية خلال الأيام القليلة القادمة، لقد كشف الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والرعاية الاجتماعية بأن الدفعة لم يتم إلغائها وأن ما يتم نشره على صفحات التواصل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الوزارة تبذل كامل طاقتها من أجل صرف المستحقات للمشمولين في أقرب وقت ممكن فور التصديق على الموازنة المالية من مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تصدر الكشوفات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن كشوفات الدفعة السابعة

بخطوات بسيطة سوف تجدون الكشوفات من خلال الإنترنت ضمن القرارات التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسهيل الأمور على المواطنين وكل ما عليكم فعله الآن سوى اتباع ما يلي: