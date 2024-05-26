هسه رابط تنزيل كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق عبر منصة مظلتي لكافة المحافظات

يرغب المواطنين العراقيين في الاستعلام عن كشوفات أسماء المقببولين في الرعاية الاجتماعية آخر وجبة، وفي الفترة الأخيرة وبسبب تأخر ظهور أسماء المشمولين هناك الكثير من عمليات البحث عن هذه الأسماء، وكان الرد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هذا التأخير بالإعلان عن كشوفات الأسماء كان بسبب عدم الانتهاء من مراجعة الطلبات الكثيرة التي قام المواطنون بتقديمها للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، وعملت الوزارة على توفير طريقة إلكترونية للاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وسوف نذكر لكم خطوات الاستعلام في السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن لمستفيدي الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن الأسماء التي تم قبولها في آخر وجبة عن طريق منصة مظلتي، والجدير بالذكر بأن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة لم تظهر حتى الآن، ولكن من خلال هذه المنصة يتم الاستعلام عن كشوفات الأسماء باتباع الخطوات الآتية:

أول ما يجب فعله هو التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها.

الآن يجب الضغط على أيقونة “خدمات إلكترونية”.

ثم الضغط على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية” وبعدها يجب تحديد رقم الوجبة واسم المتقدم وغيرها من البيانات التي يطلبها نظام منصة “مظلتي”.

اضغط على كلمة “كشوفات الأسماء”.

كما يمكن تحميل قوائم الأسماء والبحث فيها عن اسم المستفيد.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق