اكتشف أهليتك لدعم حساب المواطن للدفعة 79 بخطوات بسيطة

أعلنت خدمة المستفيدين ببرنامج حساب المواطن عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 79 عن شهر يونيو، ونظرا للأهمية الكبيرة لهذا الدعم لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية، ازداد بحث المواطنين عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها معرفة أهليتهم لدعم حساب المواطن، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو بالتفصيل.

كيفية معرفة الأهلية في حساب المواطن الدفعة 79

لمعرفة ما إذا كنت مؤهلا للحصول على دعم حساب المواطن أم لا، يمكنك الاستعلام عن ذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبرنامج، وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن عبر الرابط التالي.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال بيانات التسجيل، الخاصة بك والتي تشمل اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك فى الحقل المخصص له.

من القائمة الرئيسية للبرنامج قم بالبحث عن أيقونة “دراسة الأهلية” ثم اضغط عليها.

سيظهر لك في الصفحة الجديدة كافة المعلومات المتعلقة بأهليتك لدعم حساب المواطن، وما إذا كنت مؤهلاً وتم قبولك أم لا.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

حددت الجهات المسؤولة عن برنامج حساب المواطن عدد من الشروط الأساسية التي يترتب عليها قبول المواطنين في البرنامج ام لا، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: