الحق اشتري قبل ما يغلى.. انخفاض سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 أخر تحديث

انخفض سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21، سواء الأجنبي أو العراقي، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وذلك بشكل ملحوظ اليوم، بينما تبين أن الأسعار قد استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، هذا التغير في الأسعار يعكس التقلبات المستمرة في سوق الذهب، التي يتابعها الكثيرون بانتباه شديد، لما يجدونه هذه الفترة من تقلبات الأسعار في الذهب، ومن خلال الأسطر التالية نكشف عن أسعار الذهب اليوم لمختلف الأنواع.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة في شارع النهر في العاصمة بغداد صباح اليوم السبت 25 مايو 2024 استقرارا، حيث بلغ بلغت الأسعار التالي:

سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 480 ألف دينار، وسعر الشراء 476 ألف دينار.

تم تسجيل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بقيمة 450 ألف دينار، في حين ارتفع سعر الشراء إلى 446 ألف دينار.

بخصوص أسعار الذهب في محال الصاغة فقد سجلت الأسعار اليوم التالي:

سعر مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 و 495 ألف دينار.

بينما سعر مثقال الذهب العراقي يتراوح بين 455 و 465 ألف دينار.

في أربيل، ارتفعت أسعار الذهب حيث بلغ سجلت اليوم الأسعار التالية:

سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 حوالي 565 ألف دينار.

بينما بلغت أسعار عيار 21 حوالي 495 ألف دينار.

وكان سعر عيار 18 حوالي 425 ألف دينار.

متى ينخفض سعر الذهب في العراق؟

ينخفض سعر الذهب في العراق عندما يتأثر سوق الذهب بعدة عوامل مثل ارتفاع قيمة العملة المحلية، وزيادة المعروض من الذهب، وتراجع الطلب عليه، عادة ما يرتبط انخفاض سعر الذهب بقيمة الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار، كما يمكن أن يؤدي التحسن في الوضع الاقتصادي العام وانخفاض معدلات التضخم إلى انخفاض سعر الذهب.