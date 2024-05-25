رسميا.. رابط results.mlazemna.com نتائج الصف السادس الابتدائي في دهوك عبر موقع نتائجنا بصيغة PDF

أعلنت مديرية التعليم في دهوك نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول للعام 2024، حيث ستتم مشاركة النتائج عبر الإنترنت في تمام الساعة العاشرة صباحًا اليوم، على الطلاب وأولياء الأمور التوجه إلى الموقع الإلكتروني المخصص للاطلاع على تقييم أداء الطلاب والاطلاع على النتائج بسهولة، يأمل الجميع في حصول الطلاب على نتائج مشرفة تعكس جهودهم واجتهادهم خلال العام الدراسي، كما سنبين لكم طريقة الحصول على النتيجة عبر موقع نتائجنا المخصص لعرض النتائج التعليمية، ونسب النجاح في جميع المواد التي قد أعلنتها الوزارة.

رابط نتائج الصف السادس الابتدائي في دهوك

يمكن للطلاب الحصول على نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي الدور الأول لعام 2024 من خلال مديرية تربية دهوك في العراق عبر عدة وسائل، ويمكن أيضًا تحميل النتائج بالكامل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية، قم بالانتقال إلى موقع نتائجنا الذي يتوفر للجميع في العراق للحصول على النتيجة. ثم بعد ذلك، قم بالبحث عن المحافظة التي تنتمي إليها من بين المحافظات المعلنة. إذا كانت العبارة “سيتم الإعلان قريباً” موجودة بجانب اسم المحافظة، فهذا يعني أن النتائج لم تعلن بعد. إذا وجدت عبارة “تم الرفع”، انقر على كلمة “تنزيل”. انتظر حتى يكتمل تحميل ملف النتائج. بعد تحميل الملف، قم بفتحه والبحث عن نتيجتك بسهولة.

بهذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج بسرعة وبطريقة مضمونة.

درجات الصف السادس الابتدائي دهوك

سيتم اعلان نتائج ممثلية دهوك ورقيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ونرجو من الطلاب التواصل مع إدارة المدرسة أو زيارتها لاستلام النتيجة بعد تجاوز الوقت المحدد، وسيتم تنزيل النتائج الإلكترونية في حال توفرها على موقع وزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا، ويمكن لطلاب الاستلام عنها بشكل إلكتروني، وقد ألنت مدرية التعليم في دهوك عن نسب النجاح لجميع المواد، حيث بلغت نسبة النجاح كالتالي: