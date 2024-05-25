الان ثبت تردد قناة Bein Sport الرياضية الجديد على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الليلة 

بي إن سبورت هي من أبرز القنوات التي تقوم ببث المباريات المحلية والعالمية،و أصبح اسم هذه القناة من أكثر المصطلحات بحثًا على محرك بحث جوجل، و تقدم بي إن سبورت محتوى رياضي عالي الجودة، إلى جانب اختيارها لنخبة من المحللين الرياضيين المميزين، كما تعرض هذه القناة أفضل البرامج المتخصصة في التحليل الرياضي والأخبار الرياضية، وسنقوم من خلال هذا المقال بتقديم الترد الخاص بقناة بى إن سبورت من أجل الاستمتاع بمشاهدة مبارة النهائى الأفريقي بين فريقى الأهلي والترجي الليلة على استاد القاهرة الدولى.

تردد قناة بين سبورت القمر نايل سات:

من خلال الخطوات التالية تستطيع الحصول على تردد قناة بر إن سبورت والاستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقدمه عن طريق اتباع التالى:

التردد الخاص بقناة بين سبورت : 12604.

القمر الصناعي : نايل سات.

المعدل الترميزى : 27500.

معدل الاستقطاب: راسي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅔ .

طريقة ضبط تردد قناة بى إن سبورت على التلفاز:

لتعديل تردد قناة بي إن سبورت، يمكن اتباع الخطوات التالية بدقة:

1. النقر على زر القائمة في جهاز الاستقبال.

2. اختيار خيار “التثبيت اليدوي”.

3. إدخال التردد الجديد للقناة.

4. الضغط على زر “بحث”.

5. تحديد خيار “إضافة” للقناة.

6. الضغط على “حفظ”، وسيقوم الجهاز بحفظ القناة بالتردد الجديد.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن بسهولة ضبط تردد قناة بي إن سبورت على جهاز الاستقبال الخاص، والاستمتاع بمشاهدة مباراة اياب نهائى كأس أفريقيا، بين فريقى النادي الأهلي والترجي التونسي الليلة على أرضية إستاد القاهرة الدول