“نتيجتكـ هٌنــا pdf” نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا الوزاري

أعلنت تربية دهوك عن إعلان نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول لجميع الطلبة في كل المدارس اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو 2024 بالاسم والرقم الامتحاني، حيث كثرت التساؤلات عن نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول ويرغب جميع الطلبة وأولياء الأمور في الاستعلام عنها للاطمئنان على مستوى الطلاب التعليمي حيث يعتبر هذا العام الدراسي فيصلي وهام جداً في مستقبل الطلاب بالعراق.

نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول

خلال الساعات القليلة المقبلة سيتمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الأول عن طريق الاسم والرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك حيث تم اعتماد النتائج مباشرة وجاري الآن العمل على رفع كشوفات النتائج في المدرس والمواقع الإلكترونية للوزارة، وأشادت مديرية التربية بالمحافظة بمجهود المصححين لكراسات إجابات الطلاب حيث تمت عملية التدقيق والمراجعة أكثر من مرة في وقت قياسي وذلك لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، وجاءت نسبة نجاح الطلبة في المحافظة بنحو 86.43% بواقع نسبة 81% في اللغة العربية و95% في الإنجليزي و66% في الرياضيات و97% في التربية الإسلامية و87% في العلوم 79% في العلوم.

استخراج نتائج سادس ابتدائي دور أول 2024 دهوك

يمكن استخراج نتائج السادس ابتدائي دهوك 2024 الدور الاول بالاسم والرقم الامتحاني من خلال الآتي:-