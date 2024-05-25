“هتتفرج في البيت وببلاش” قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

ساعات قليلة على انطلاق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 تلك المباراة التي تقام على أرض ستاد القاهرة الدولي، والجميع يبحث عن قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والترجي من أجل الاستمتاع بمشاهدة المباراة دون الخروج من المنزل، حيث تعتبر هي المباراة الأهم في مشوار البطولة فالفائز في تلك المباراة يفوز بالبطولة القارية الأكبر في القارة السمراء، ولذلك فنحرص على تعريفكم بتلك القناة التي ستنقل المباراة مجاناً دون أي اشتراكات، فتابعوا معنا.

قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والترجي اليوم

إليكم قناة مجانية تنقل مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 اليوم ألا وهي قناة تايم سبورتس الأرضية، حيث أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس عن إذاعة المباراة النهائية عبر قناة Time Sports الأرضية التي لها الحق في إذاعة المباريات التي تقام على أراضي مصرية في البطولات القارية، وجاء تردد تلك القناة على النحو الآتي:-

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

اسم القناة تردد القناة معدل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ تايم سبورت – Time Sports 10853 H – أفقي 27500 5/6

مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي إلى إياب نهائي دوري الأبطال على ملعبه المفضل ستاد القاهرة ويسعى الأهلي إلى تحقيق البطولة الثانية عشر في تاريخه والثانية على التوالي للمرة الرابعة، حيث استطاع الأهلي تحقيق البطولة مرتين متتاليتين في 3 مناسبات أعوام 2005 و 2006 – 2012 و 2013 – 2020 و 2021، وعلى الجانب الأخر يسعى الترجي التونسي إلى الحصول على اللقب الأفريقي الخامس ليتعادل مع الزمالك المصري في عدد البطولات حيث كانت أخر بطولة للفريق التونسي عام 2018-19، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم السبت 25 مايو 2024 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس.