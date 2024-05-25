“مَبرووك للناجحين” نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

زاد البحث في الفترة الأخيرة حول نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات حيث يترقب أولياء الأمور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن نتيجة الشهادة الابتدائية لأبنائهم للاطمئنان على الدرجات، كما يتساءلون أيضاً عن ما إن كانت النتيجة ستعلن بشكل درجات أم أنها ستعلن عن طريق الألوان، وذلك ما سنجيب ونتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور القادمة من هذا المقال.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المصرية المختلفة عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 لجميع الطلاب، حيث تمكن الطلاب منذ أيام من الحصول على الدرجات الخاصة بهم عن طريق المدارس التابعين لها، وكذلك أصبح متاح الآن الاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس أو بالرقم القومي من خلال المواقع الإلكترونية التابعة للوازرة، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن النتائج عن طريق الألوان وذلك لجميع سنوات النقل الابتدائية (الصف الرابع والخامس والسادس)، وجاء توزيع الألوان على النحو الآتي:-

اللون الأزرق: حصول الطالب على مستوى ممتاز ودرجاته ما بين 85 إلى 100.

اللون الأخضر: تعني أن الطالب حصل على مستوى جيد جداً وتكون درجته بين 65 إلى 85.

اللون الأصفر: الطالب يحتاج إلى بعض الدعم ولكنه نجح بمستوى مقبول وتكون درجته ما بين 50 إلى 65.

اللون الأحمر: الطالب يعتبر راسب في المادة وتكون درجته من 1 إلى 49.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 جميع المحافظات

يمكن للجميع الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 لكافة المحافظات المصرية عن طريق الخطوات الآتية:-