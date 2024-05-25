“هتقبض قبل العيد؟؟” تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 “حقيقة أم لا” وزارة المالية توضح الحقيقة كاملة

انتشرت في الساعات الأخيرة بعض الأخبار التي تشير إلى تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وأصبح جميع الموظفين في الدولة يتساءلون عن مدى صحة تلك الأخبار، فكما نعرف أن شهر يونيو به العديد من المناسبات والتي من أهمها عيد الأضحى المبارك ولذلك فيأمل الجميع في تبكير الصرف لسد احتياجاته قبل حلول العيد، ومن خلال السطور القادمة نتابع ونرصد الحقيقة كاملة فتابعوا معنا.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 ليكون الصرف قبل عيد الأضحى المبارك الذي يحل علينا يوم 16 يونيو 2024 وفقاً للحسابات الفلكية، فأشارت الوزارة إلى أن الصرف يكون في يوم الأحد الموافق التاسع 9 من شهر يونيو 2024 بدلاً من يوم الثالث والعشرين من الشهر وذلك لجميع موظفي الدولة، وجاء ذلك القرار لدعم المواطنين قبل العيد وكذلك بمناسبة تقفيل السنة المالية.

ومن الجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة منذ شهر مارس الماضي 2024 ليبلغ 6000 آلاف جنية للدرجة السادسة، و6500 جنية لموظفي الدرجة الخامسة، أما الدرجة الرابعة فيبلغ 7000 آلاف جنية، والدرجة الثالثة يكون 7500 جنية، ويبلغ راتب موظفي الدرجة الثانية 8000 آلاف جنية، والأولى يكون 8200 جنية، أما درجة مدير عام 9200 جنية، والدرجة العليا 10,200 آلاف جنية.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بعد التبكير ليصبح بداية من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 ويستمر لمدة خمسة أيام فيستمر في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 10 و 11 و 12 و 13 يونيو 2024.