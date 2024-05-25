“عاااجل” رابط نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2024 بالعراق

إن نتائج الصف السادس الاعدادي 2024 شغلت بال العديد من المواطنين سواء أولياء الأمور أو الطلاب، حيث أن طلاب الصف السادس قد بدأوا امتحانات آخر العام الدراسي 2024، وهذا وسط مراقبة قوية جدًا من ذوي وزارة التعليم العراقية، حيث أنها قامت بالإعلان على حرصها على التشديد على أعمال الامتحانات، وقامت بتحذير الطلاب على عدم جلب الجوالات والكاميرات للإمتحان من أجل عدم تسريب الامتحانات في اللجان.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي بالرقم الامتحاني 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية عن تفعيل الرابط الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بها، من أجل الإطلاع على نتيجة الصف السادس الإعدادي وكانت تلك الخطوات كالتالي:

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا.

الدخول مباشرةً على الموقع الخاص بنتائج وزارة التربية والتعليم بالعراق من هنا .

الكبس على خيار الخدمات الإلكترونية، في صفحة الوزارة الرئيسية.

الضغط على أيقونة الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي.

إدخال المحافظة المقيم فيها الطالب، كتابة الاسم ورقم الامتحان.

تدوين كافة البيانات المرادة في مواقعها الصحيحة.

الكبس على أيقونة الاستعلام.

ينبغي الإنتظار قليلًا لحين ظهور نتائج كشف الدرجات الخاصة بـ الطلاب، في كافة المواد التي أدوا فيها الامتحانات.

في حال رغبة الطالب في حفظ النتيجة، يمكنه الضغط على حفظ الملف.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي بالعراق

صرح مصدر رسمي بوزارة التعليم العراقي، أنه تقرر إعلان نتيجة الصف السادس خلال الفترة القادمة، وهذا بعد إنتهاء مراجعة تصحيح الأوراق، حيث أن الوزارة نوهت على أن إعلان النتيجة متوقف فقط على فترة رصدها والموافقة عليها، وهذا لكي يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها، ثم سيتم رفعها على موقع نتائجنا الخاص بوزارة التربية والتعليم، وعلاوة على ذلك يمكن الإطلاع عليها بسلاسة.