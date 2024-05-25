” راتب شهري للمستفيدين ” منحة البطالة في الجزائر 2024 الحصول على 15000 دينار جزائري عند توافر الشروط

تعد منحة البطالة من أفضل الخدمة التي تقدمها الجزائر من أجل دعم كافة المواطنين الجزائريين، ونظرًا لقيام العديد من المواطنين الجزائريين بالبحث عن منحة البطالة في الجزائر لعام 2024، قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن خطوات التسجيل في منحة البطالة، والشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على المنحة، والمبلغ الذي يمكن الفرد المستفيد من المنحة الحصول عليه، والعديد من الأمور الأخرى، التي قد قام المواطنين الجزائريين بالبحث عنها سابقًا.

خطوات التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

منحة البطالة هي خدمة دعم قد قامت الحكومة الجزائرية بإنشائها من أجل توفير حياة أفضل لمواطنيها، ويمكنك التسجيل فيها عن طريق الخطوات التالية:

قم أولًا بتسجيل الدخول على موقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب الوكالة الوطنية

قم بالضغط على أيقونة التسجيل في منحة البطالة في الجزائر.

ستظهر لك صفحة قم بملئها بالبيانات المطلوبة أمامك.

ثم قم بالضغط على أيقونة إرسال الطلب.

شروط الحصول على منحة البطالة للعاطلين

حين قامت الحكومة الجزائرية بإنشاء خدمة منحة البطالة، قد وضعت بعض الشروط اللازم توفرها من أجل الحصول على المنحة، وهي كالتالي:

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 19 وال 40.

كما يجب تسليم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من قبل المسؤولين.

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية، والمنشأ، وأن يكون مقيم بشكل دائم على الأراضي الجزائرية.

يجب ألا يكون للمتقدم وظيفة ذات دخل ثابت.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

ومن شروط الحصول على منحة البطالة في الجزائر، تسليم كافة المستندات والأوراق المطلوبة من قبل المسؤولين، وتكون هذه المستندات كالتالي: