“مبروووكـ النجاااح” نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول دهوك وعموم المحافظات عبر results.mlazemna.com

أعلنت العديد من المحافظات العراقية في الأيام السابقة عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول مثل محافظة المثنى والرصافة 1 والكرخ 1 و 2 و 3 وكربلاء ومن المنتظر أن تُعلن بقية المحافظات عن النتائج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة ليتمكن الطلبة والطالبات من استخراج النتائج الخاصة بهم بشكل بسيط وسهل، ومن الجدير بالذكر أن الطلبة كانوا قد انتهوا من أداء الامتحانات منذ يوم 19 مايو 2024 ومنذ ذلك الوقت وهم ينتظرون إعلان النتائج.

نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول دهوك

انتظار وترقب كبير من الطلاب لإعلان نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول دهوك حيث أكدت تربية المحافظة أن النتائج ستكون متاحة للطلاب من خلال المدارس ورقياً اليوم السبت 25 مايو 2024 بشكل رسمي وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، ويمكن للطلاب الذهاب إلى المدارس لاستخراج النتائج ومعرفة درجاتهم أو من خلال موقع وزارة التربية العراقية، وقد أكدت التربية أن نسبة النجاح بالمحافظة جاءت مرتفعة عن الأعوام السابقة حيث بلغت 86.43%، وجاءت نسب النجاح في المواد كالآتي:-

مادة اللغة العربية = 81%.

مادة التربية الإسلامية = 97%.

مادة العلوم = 87%.

مادة الاجتماعيات = 79%.

مادة اللغة الإنجليزية = 95%.

مادة الرياضيات = 66%.

مادة التربية المسيحية = 100%.

استخراج نتائج سادس ابتدائي 2024 دور أول

يمكن لجميع الطلبة والطالبات في كافة المحافظات العراقية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الأول بجميع المحافظات من خلال الخطوات البسيطة السهلة التي أعلنت عنها وزارة التربية:-