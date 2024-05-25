يا بختك لو منهم .. حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 2024 المستندات المطلوبة

هناك العديد من الحالات التي تقوم فيها وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بإعفاء الشباب من الخدمة الوطنية، ويبحث العديد من الشباب والعائلات أيضًا في الجزائر بالفعل عن هذه الحالات لعام 2024، فربما تكون قد تغيرت حالات الإعفاء، أو قد أصبح هناك حالات أكثر يمكن من خلالها الحصول على الإعفاء من الخدمة الوطنية في دولة الجزائر، وتعد الخدمة الوطنية من أهم الخدمات التي تفرضها الحكومات على الشباب.

الخدمة الوطنية في الجزائر

الخدمة الوطنية في الجزائر إجبارية، وقد فرضتها وزارة الدفاع لكل المواطنين الجزائريين الذين يتعدى عمرهم الـ 19 عامًا، ويقل عمرهم عن الـ 30 عامًا، وتختلف مدة الخدمة الوطنية حسب مستوى التعليم، حيث تكون 3 سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وتكون 11 شهرًا للحاصلين على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات.

حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر لعام 2024

ونظرًا لارتفاع معدل البحث عن حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر لعام 2024، قد قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن أن الحالات، كالتالي:

إذا كان المتقدم الابن الوحيد للعائلة.

إذا كان المتقدم يعاني من مشكلات الصحية قد تمنعه من أداء الخدمة الوطنية.

وأيضًا في حالة إذا كان المتقدم قد تجاوز عمره 35.

مستندات تقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية

وقد قامت وزارة الدفاع الوطني بالإعلان عن المستندات التي يجب تقديمها عند تقديم طلب إعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر لعام 2024، وهي: