العناية بالمستفيدين” توضح التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1446

الضمان الاجتماعي هو أحد طرق الدعم التي تقدم لمحدودي الدخل، كنوع من الحماية الإجتماعية لكي تلبى احتياجاتهم من مأكل وملبس ورعاية صحية ولابد من توافر بعض الشروط للحصول على الضمان الإجتماعي وسنذكر في هذا المقال طريقة التسجيل وكيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي.

التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور

إن توافرت فيك شروط استحقاق الدعم ستقوم بالتسجيل عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول الي منصة الدعم والحماية.

اضغط على الملف الموحد.

قم بملأ البيانات الشخصية.

من ثم انتقل إلى بيانات السكن و قم بملئها.

املأ بيانات الدخل.

انتقل إلى بيانات التعليم وقم بالإجابة عليها.

ومن ثم عليك ملأ بيانات العمالة المنزلية والمهنية والطبية.

بعدها اتجه إلى بيانات الترخيص واذكرها هي أيضاً.

ستنتقل إلى بيانات الممتلكات وتذكرها.

بعدها اذهب لبيانات التابعين و قم بملأ جميع الخانات الخاصة ببيانات التابعين.

ثم نتجه إلى الخطوة التي بعدها وهي تأكيد المعلومات والضغط على الموافقة.

بعدها نذهب إلى تكوين المنزل ونقوم بملأ البيانات.

ثم نتجه إلى برامج الدعم المتوفرة.

بعدها حدد مكتب الضمان الاجتماعي ثم انقر على حفظ.

انتقل إلى الخيار التالي وهو سحب التابعين.

اضغط على حفظ البيانات وبعدها انقر على التالي.

سيطلب منك بعض المستندات وبعدها اضغط حفظ.

قم برفع الطلب.

الاستعلام عن أهليه الضمان الاجتماعي

للتحقق من أهلية الضمان الاجتماعي اتبع الخطوات الآتية: