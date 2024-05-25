ما شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن 1446؟

حساب المواطن هو برنامج دعم لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبدأ التسجيل فيه منذ فبراير 2017 ويضم البرنامج 5 فئات بحسب الرواتب ويمكن التسجيل في حساب المواطن من خلال طرق مختلفة وسنذكر تفاصيل طريقة التسجيل في حساب المواطن في السطور القادمة.

التسجيل في حساب المواطن

وتتم عملية التسجيل في حساب المواطن باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع حساب المواطن.

قم باختيار تسجيل جديد.

ثم ادخل رقم هويتك وتاريخ ميلادك الهجري ورقم الهاتف.

اكتب كلمة سر قوية وقم بتأكيد لها مرة ثانية.

سيتم إرسال رمز التأكيد إليك و عليك القيام بإدخاله.

قم بالموافقة والإقرار على صحة بياناتك بعدها اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

حينها ستنتقل إلى صفحة جديدة ستكمل فيها بيانات المستخدم.

ثم اذهب إلى قسم المعلومات العامة ثم اختر بيانات الأشخاص المعالين.

ادخل الأفراد المعالين في القائمة بحسب التسلسل المحدد وقم بتوثيق الراتب الشهري إن وجد.

ثم قم بمراجعة البيانات جيدا وبعدها ارسل الطلب وحينها سيتم النظر في طلبك وإن تمت الموافقة على الطلب ستحصل على النتائج.

شروط التسجيل في حساب المواطن

قبل التسجيل في حساب دعم المواطن لابد من استيفاء الشروط وهي: