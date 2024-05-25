وزارة الموارد البشرية توضح/.. موعد إيداع معاش الضمان المطور لشهر يونيو وخطوات الإستعلام عن الأهلية بالتفصيل

الكثير من المواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية يترقبون موعد إيداع معاش برنامج الضمان الإجتماعي المطور لشهر يونيو 2024، وخصوصاً بعد أن تم الإعلان عن تأجيل صرفه، وسوف نوفر لكم في السطور التالية موعد الإيداع بالتفصيل، وكذلك خطوات الإستعلام عن الأهلية بالإضافة إلى الفئات المستفيدة من هذا الدعم.

موعد إيداع معاش الضمان المطور لشهر يونيو

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن نتائج الأهلية ستُعلن في موعدها المحدد وهو السابع والعشرين من الشهر الميلادي، أما بالنسبة لموعد إيداع معاش الضمان المطور لشهر يونيو 2024، فسيكون يوم الأحد 2 يونيو، وليس في اليوم الأول من الشهر لأنه يصادف يوم السبت وهو من أيام العطلات الرسمية في المملكة.

ما هي خطوات الإستعلام عن نتائج أهلية الضمان الإجتماعي المطور 2024؟

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول عبر إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على أيقونة “نتائج الاستحقاق”.

إدراج رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

النقر على زر “استعلام” لعرض نتيجة الأهلية، سواء كانت بالرفض أو القبول.

ما هي الفئات المؤهلة لصرف معاش الضمان الإجتماعي المطور ؟