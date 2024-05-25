مفيش تموين تاني ولا عيش خلاص.. وقف بطاقة التموين لهؤلاء المواطنين.. شوف انت منهم ولا لا!!

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن حملات موسعة لـ مراجعة وتنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة نظام الدعم التمويني ومنع أي إساءة استخدام سنتناول في هذا المقال الفئات المستهدفة بوقف بطاقات التموين والأسباب وراء ذلك وكيفية التأكد من استمرارية صلاحية بطاقة التموين الخاصة بك.

الفئات المستهدفة بوقف بطاقات التموين

تم تحديد مجموعة من الفئات التي سيتم وقف بطاقات التموين الخاصة بها وتشمل هذه الفئات:

الأفراد الذين تجاوزت دخولهم الشهرية حدا معينا والذي يحدد من قبل الوزارة كما يشمل ذلك من يتقاضون رواتب عالية أو يمتلكون مصادر دخل كبيرة مثل العقارات المؤجرة أو الأعمال الخاصة الكبيرة.

الأفراد الذين يمتلكون سيارات فارهة وحديثة أو أكثر من سيارة كما يتم تحديد نوع وطراز السيارة كمعيار للاستبعاد.

الأفراد الذين يقيمون خارج مصر لفترة طويلة تتجاوز الحد المسموح به دون إبلاغ الجهات المختصة.

الأفراد الذين يمتلكون أكثر من بطاقة تموين أو يستخدمون معلومات غير صحيحة للحصول على دعم إضافي.

بطاقات الأفراد المتوفين التي لم يتم إبلاغ الوزارة بها وكذلك الأفراد الذين يحصلون على دعم تمويلي من أكثر من مصدر.

الأفراد الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية والعائلية عند طلب الوزارة ذلك.

كيفية التأكد من استمرارية صلاحية بطاقة التموين

تأكد من تحديث جميع البيانات المطلوبة على بطاقة التموين بشكل دوري من خلال موقع دعم مصر أو من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

متابعة أي إشعارات أو طلبات تحديث تصدرها وزارة التموين عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإعلانات العامة.

في حال تلقي إشعار بوقف البطاقة يجب التوجه فورا إلى مكتب التموين المختص لتقديم المستندات المطلوبة وتحديث البيانات لتجنب الوقف النهائي للبطاقة.

التأكد من استخدام بطاقة التموين بانتظام في عمليات الشراء المدعومة حيث قد يؤدي عدم الاستخدام لفترات طويلة إلى مراجعة الحالة.

الإجراءات المطلوبة في حالة وقف البطاقة