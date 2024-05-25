«الفلوس هتغرق البيوت».. شروط المعاش المبكر 2024 ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الجديد.. هي دي الاخبار ولا بلاش

يشهد نظام المعاش المبكر في مصر تحديثات هامة في عام 2024 وذلك في إطار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وتوفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد حيث يتضمن القانون الجديد شروطا محددة للحصول على المعاش المبكر بالإضافة إلى تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة في هذا المقال سأستعرض شروط المعاش المبكر لعام 2024 ومكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد.

يجب أن يكون العامل قد بلغ سن الخمسين على الأقل للتقدم بطلب المعاش المبكر.

يجب أن يكون العامل قد أمضى 20 عاما على الأقل في الخدمة الفعلية ويشمل ذلك فترات العمل المستمر أو المتقطع.

يجب أن يكون للعامل سجل اشتراكات تأمينية في هيئة التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 240 شهر ا (20 عامًا) عند بلوغ سن المعاش المبكر.

عتبارا من عام 2025 يجب أن يكون للعامل سجل اشتراكات تأمينية لا يقل عن 300 شهرا (25 عامًا) للحصول على المعاش المبكر.

يجب على العامل التقدم بطلب رسمي للحصول على المعاش المبكر إلى جهة عمله أو إلى هيئة التأمينات الاجتماعية واستكمال جميع المستندات المطلوبة.