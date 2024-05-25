«الفلوس هتغرق البيوت».. شروط المعاش المبكر 2024 ومكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل الجديد.. هي دي الاخبار ولا بلاش

يشهد نظام المعاش المبكر في مصر تحديثات هامة في عام 2024 وذلك في إطار قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وتوفير حياة كريمة لهم بعد التقاعد حيث يتضمن القانون الجديد شروطا محددة للحصول على المعاش المبكر بالإضافة إلى تفاصيل مكافأة نهاية الخدمة في هذا المقال سأستعرض شروط المعاش المبكر لعام 2024 ومكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد.
شروط المعاش المبكر 2024
- يجب أن يكون العامل قد بلغ سن الخمسين على الأقل للتقدم بطلب المعاش المبكر.
- يجب أن يكون العامل قد أمضى 20 عاما على الأقل في الخدمة الفعلية ويشمل ذلك فترات العمل المستمر أو المتقطع.
- يجب أن يكون للعامل سجل اشتراكات تأمينية في هيئة التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 240 شهرا (20 عامًا) عند بلوغ سن المعاش المبكر.
- عتبارا من عام 2025 يجب أن يكون للعامل سجل اشتراكات تأمينية لا يقل عن 300 شهرا (25 عامًا) للحصول على المعاش المبكر.
- يجب على العامل التقدم بطلب رسمي للحصول على المعاش المبكر إلى جهة عمله أو إلى هيئة التأمينات الاجتماعية واستكمال جميع المستندات المطلوبة.
- يجب أن يتوافق طلب المعاش المبكر مع اللوائح الداخلية للمنشأة أو المؤسسة التي يعمل بها العامل ويشمل ذلك موافقة صاحب العمل في بعض الحالات.
مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لقانون العمل الجديد
- يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناء على إجمالي فترة العمل التي قضاها العامل لدى صاحب العمل.
- تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا لآخر أجر شهري حصل عليه العامل وتكون المكافأة أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
- تقديم طلب رسمي للحصول على مكافأة نهاية الخدمة إلى صاحب العمل ويجب على صاحب العمل صرف المكافأة خلال فترة زمنية محددة بعد إنهاء الخدمة.
- في حال إنهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة العامل مثل المرض أو الإغلاق القسري للمنشأة يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة بغض النظر عن مدة الخدمة.
خطوات التقديم للمعاش المبكر
- يجب على العامل استشارة مكتب التأمينات الاجتماعية أو الجهة المختصة في مكان عمله لمعرفة جميع التفاصيل والشروط المحدثة.
- تقديم طلب مكتوب للحصول على المعاش المبكر مرفقا بجميع المستندات المطلوبة مثل سجل الخدمة وشهادات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
- سيتم مراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة للتأكد من استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة.
- بعد مراجعة الطلب سيتم إصدار قرار بقبول أو رفض طلب المعاش المبكر في حال القبول سيتم تحديد قيمة المعاش والإجراءات اللازمة لصرفه.