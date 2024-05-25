4 زيت ز3 سكر 2 رز “موعد صرف تموين شهر يونيو 2024” بعد قرار زيادة نصيب الفرد

يسأل عدد كبير جدا من المستفيدين من الدعم التمويني في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة نصيب الفرد في تمويل شهر يونيو لعام 2024 وفي الأيام السابقة اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن لكل فرد مدون على البطاقة صرف عدد معين من السلع التموينية ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال للاطلاع على ما يمكن صرفه على 23 مليون بطاقة تموينية مستحقة للدعم في مصر شهريا.

موعد صرف تموين شهر يونيو 2024

من المتعارف عليه انه يمكن لجميع المواطنين المستحقين للدعم التموين في مصر حاملي البطاقات التموينية أن يقوموا بصرف التموين في مع بداية كل شهر حيث تداولت بعض الأخبار حول تفكير موعد صرف تمرين شهر يونيو 2024 وتم الرد من قبل وزارة التموين والتجاره الداخليه انه لا صحة من ذلك وسوف يتم صرف التموين في الموعد المحدد له وهو ابتداء من يوم 1 يونيو لعام 2024.

اسعار السلع التموينية عن شهر يونيو

يرغب المواطنين في الاطلاع على أسعار السلع التموينية قبل صرف التموين عن شهر يونيو حيث يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الاسعار التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة: