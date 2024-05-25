نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 صلاح الدين السيلمانية دهوك results.mlazemna

البحث عن نتائج السادس الابتدائي لعام 2024 في العراق يشهد إقبالًا متزايدًا خلال الساعات الأخيرة، حيث يترقب الآباء والطلاب بفارغ الصبر إعلان النتائج. يُتوقع أن تكون محافظة الرصافة من بين أولى المحافظات التي تعلن النتائج، وسيتم نشر جميع الروابط الخاصة بالنتائج على موقع بوابة الصبح لتوفير وسائل الوصول السهلة والمباشرة للمعلومات المطلوبة.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2024 صلاح الدين

للاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 في محافظة صلاح الدين، يتوجب على الطلاب زيارة موقع وزارة التربية العراقية واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية باستخدام الاسم ورقم المرور.

النقر على خيار “نتيجة السادس الابتدائي دور أول 2024 في العراق”.

تحديد محافظة صلاح الدين للاستعلام عن النتيجة.

إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل واسم المدرسة ورقم الجلوس.

الضغط على زر “الاستعلام” لرؤية النتيجة فورًا بعد تحميل الصفحة.

كما يمكن للطلاب زيارة مدارسهم للاستعلام عن النتائج بشكل مباشر.

قام معلمون متخصصون بتصحيح المواد ورصد الدرجات بسرية، مع مراجعة دقيقة. الإجراءات الامتحانية تمت بسلاسة وبدون شكاوى، وكانت الامتحانات ملائمة للمستوى الطلابي. يمكن للطلاب تقديم تظلمات في حالة عدم الرضا عن النتائج، ومن المتوقع فتح باب التظلمات قريباً.

اعلان نتائج السادس ابتدائي العراق

تم اعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق في العديد من المحافظات ومنها محافظات الكرخ الاول والكرخ الثانية والكرخ الثالثة، كما ظهرت نتيحة السادس الابتدائي في محافظة الرصافة الاولي ومحافظة المثني ودهوك وايضا تم اعلان نتيجة السادس الابتدائي لمحافظة كربلاء والسيلمانية ومحافظة صلاح الدين.