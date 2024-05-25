“خبر بمليون جنية للكل” .. حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى 2024

يتداول بين الناس بعض الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه سوف يتم وضع زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة لعام 2024 بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك حيث ان برنامج الدعم تكافل وكرامة هو من اهم برامج الدعم التي تقدم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ويستفيد من ذلك البرنامج ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري ويمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الاضحى من خلال متابعة هذا المقال.

حقيقة زيادة معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى

من خلال برنامج تلفزيوني يتم تقديمه من قبل احمد عادل قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاعلان عن اكبر حزمة اجتماعية الحماية الاجتماعية وسوف يتم تنفيذها في الشهر المقبل حيث أن هذه الحزمة تتضمن رفع الحد الادنى للأجور بنسبة تصل الى 50% حتى يصل الى 6000 جنيه شهريا حيث وجه أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة المصرية بزيادة أجور جميع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة بحد أدنى من 1000 جنيه الى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية حيث انه تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بزيادة تقرب من 15% حيث يستفيد من ذلك البرنامج ما يقرب من 22 مليون مواطن مصري بإجمالي 5 مليون أسرة يتقاضون معاش تكافل وكرامة شهريا حيث تصل تكلفة الزيادة ما يقرب من 5 مليار جنيه مصري.

قيمة زيادة دعم تكافل وكرامة

يتقاضى المستحقين للدعم تكافل وكرامة من 620 جنيه الى 740 جنيه وفي شهر مارس الماضي تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% من المعاش المستحق لهم شهريا حيث انه في خلال السنة الماضية تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بالنسبه تصل الى 55% من قيمة المعاش.