تأخير صرف الضمان الإجتماعي المطور لشهر يونيو.. تعرف على السبب والتفاصيل

أثارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية جدلا واسعا بين المواطنين بعد إعلانها عن تأخير صرف الضمان الإجتماعي المطور لشهر يونيو 1445، وقد جاء هذا الإعلان ليوضح السبب وراء هذا التأخير الذي أثار حيرة العديد من المواطنين، ومن أجل ذلك سنستعرض بالتفصيل سبب تأخير الصرف والحالات التي قد تؤدي إلى إيقاف الضمان الإجتماعي المطور، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التي تتبعها الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الأوقات المناسبة.

تأخير صرف الضمان الإجتماعي المطور لشهر يونيو

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في المملكة السعودية عن تأخير موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور لشهر يونيو 1445، وأوضحت الوزارة أن سبب هذا التأخير يعود إلى تزامن الأول من يونيو وهو الموعد المحدد لصرف راتب الضمان مع يوم السبت والذي يعتبر ضمن أيام عطلة نهاية الأسبوع في المملكة، ووفقا للسياسات الخاصة ببرامج الدعم يتم ترحيل موعد الصرف إلى يوم عمل لاحق إذا تصادف مع يوم عطلة رسمية، لذلك سيتم صرف راتب الضمان الإجتماعي المطور يوم الأحد الموافق لتاريخ الثاني من يونيو.

ومن الجدير بالذكر ان هذا التأخير أثار حيرة واستفسارات العديد من المواطنين الذين يعتمدون على هذا الدعم، ولكن قد وضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم عمليات الصرف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أوقات مناسبة بعيدًا عن أيام العطلات الرسمية.

حالات إيقاف صرف الضمان الإجتماعي المطور

أوضحت الوزارة الحالات التي تكون معرضة لأن يتم إيقاف صرف الضمان الإجتماعي المطور لها، وهذه الحالات جاءت على النحو التالي: